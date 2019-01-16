«Били даже девочки»: В Киеве толпа подростков жестоко избила мужчину

В Киеве возле ТРЦ «Гуливер» толпа подростков жестоко избивала мужчину.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook очевидец события Илона Силенко, передает «InfoResist».

«Сейчас я в отделении (в метро в комнате). Публикую, чтобы вы узнали своих детей, а точнее не детей! Примерно в 20:00 — 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове», — пишет он.

По словам Илоны, когда она сделала замечание, на нее набросились девочки и пытались ее ударить. Ей удалось вызвать полицию и при помощи мужчины некоторых подростков задержали. На данный момент Илона пишет заявление в полицию.

«Если вы знаете родителей или этих нелюдей, помните, что девочки на фото не девочки, особенно, если они учатся в одном классе с вашими детьми!», — написала она.

Она добавила, что девочки так же избивали мужчину ногами.

Позже паблик Киев Оперативный опубликовал видео избиения мужчины, на котором видно, как девушки тоже принимали участие в избиении.

Как сообщили в полиции, следователи квалифицируют действия участников инцидента как хулиганство. Просматривается видео с места происшествия для идентификации причастных. Личность потерпевшего устанавливается. Заявления от него в правоохранительные органы не поступало.

Осторожно, на видео показаны сцены физического насилия.