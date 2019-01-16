«Следствие, возможно, предвзято», - на «Николаевводоканале» утверждают, что херсонская полиция плохо ведет дело о краже 130 плит

Борис Дуденко Руководство коммунального предприятия «Николаевводоканал» считает, что следствие по делу кражи бетонных плит на водоводе, находящемся в Херсонской области, продвигается медленно и проводится непрофессионально.

Об этом сообщил директор КП Борис Дуденко в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, на балансе ГКП «Николаевводоканал» находится комплекс – «инспекторская дорога», которая является частью комплекса водовода №1 «Водовода Днепр-Николаев». Этот комплекс имеет признаки объекта критической инфраструктуры и обеспечивает эксплуатационное обслуживание и ремонт водовода «Днепр-Николаев». Это единственный путь обеспечения питьевой водой Николаева и группы потребителей Херсонской области.

9 октября обнаружили, что на нескольких участках в пределах Чернобаевского поселкового совета Белозерского района неизвестные демонтировали 456 железобетонных плит, которые сложили в штабеля. Помимо этого похитили 134 плиты. По данному факту подали три заявления в Белозерский отдел полиции, который открыл три уголовных производства.

С 9 октября полиция и прокуратура Белозерского района Херсонской области так и не признали «Николаевводоканал» потерпевшей стороной в деле о краже бетонных плит.

Сам Борис Дуденко утверждает, что следствие не приняло транспорт, с помощью которого совершалась кража, как вещественные доказательства, а городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, направил обращение в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и в прокуратуру с просьбой взять расследование под личный контроль.

— Была кража плит особами, которые не арестованы. Транспортные средства, с помощью которых они это делали, тоже не арестованы. Они не приняты как вещдоки. Следствие, на сегодняшний день, по нашему мнению, работает очень плохо. «Николаевводоканал» признали потерпевшей стороной. Николаевводоканал обратился с ходатайством ко следственным органам о более детальном изучении дела и проведении следствия. Городской голова обратился к Нацполиции, прокуратуры и Службы безопасности Украины в Херсонской области с просьбой взять по личный контроль это следствие, - сказал Дуденко.

Однако в решении херсонского суда сказано, что сторона обвинения,в данном случае полиция Херсона, подала ходатайство о включении транспорта, как вещдоков, в материалы дела, однако суд ходатайство не удовлетворил.

Директор КП отметил, что плиты украла группа людей, у которых были автомобили и автокраны. Самих людей на видео зафиксировали активисты, которые оказались неподалеку места происшествия. В пресс-службе КП добавили, что активистов, как свидетелей произошедшего, следствие не допрашивало. Одна из активистов Тамила Суллейманова опубликовала прямой репортаж себе на страницу в Facebook.

Дуденко предположил, что следствие, по его мнению, ведется предвзято.

— Следствие ведется очень непрофессионально. Подозревать можно все, что угодно, но давайте апеллировать фактами, каких-то фактов у меня нет. Но я вижу, что следствие ведется возможно даже предвзято. Если дальше будет так продолжаться, мы будем орбащаться в прокуратуру с заявлениями о том, что следствие ведется не так, как необходимо.

По словам Дуденко, в случае, если плиты не найдут, а новые на водоводе не установят, может произойти авария, в результате которой весь Николаев останется без воды.

— При наступлении благоприятных погодных условий, если преступление не было раскрыто, это может служить рецидивом. Это значит, что в какое-то время при аварии на водоводе, а именно на этом участке, ни техника, ни люди не смогут подобраться к водоводу, чтоб его отремонтировать. Город на это время может остаться без воды, - сказал Дуденко.

В таком случае «Николаевводоканал» будет обращаться в горсовет с просьбой выделить на новые плиты около одного миллиона гривен.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к правоохранителям, чтобы они в правовом поле выяснили ситуацию с воровством железобетонных плит, которые находятся вдоль водопровода Днепр-Николаев.