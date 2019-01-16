Обвиняемый в убийстве экс-начальника Николаевской таможни вышел из СИЗО под залог, но его снова задержали

Александр Фильцев (фото из архива) В среду, 16 января, за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали. На этот раз Фильцеву инкриминируют незаконное лишение свободы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве.

На следующий день после того, как Фильцева отправили в следственный изолятор, за него выплатили назначенный судом залог, и он вышел на свободу.

После того, как Фильцев вышел из СИЗО, следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы»). Фильцева задержали прямо на выходе из СИЗО.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля 2018 года, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

В 2018 году суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику.

Стоит отметить, что относительно Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

Как известно, Фильцев с 2003 года разыскивался днепропетровской полицией за мошенничество в крупных размерах – чтобы скрыться, он несколько раз менял свою фамилию при помощи фиктивных браков.

Напомним, что 10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный акт относительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.