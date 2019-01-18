На Николаевщине дали 7 лет тюрьмы женщине, которая убила сожителя ударом сковородки

В Первомайске приговорили к семи годам тюрьмы женщину, которая убила сожителя ударом сковородки по голове.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суд Николаевской области.

Как известно, тело мужчины с травмой на голове нашли в мае 2016 года. Соседи погибшего сообщали, что за несколько дней до этого слышали громкую ссору.

Обвиняемая частично признала свою вину. Она рассказала, что погибший начал ее душить, она начала терять сознание, схватила сковородку и ударила ею мужчину с целью самообороны.

Она пояснила, что в тот вечер ее сожитель уговаривал ее выпить с ним водки, она выпила несколько стаканов и сказала, что пойдет спать. Потом мужчина ее разбудил и уговаривал пойти с ним в супермаркет. Она ему отказала, а через время он пришел к ней, стащил с кровати и заставил пойти на кухню. Там она слушала его, а когда сказала, что пойдет спать снова, то сожитель начал ее бить. По ее словам, она потом ушла умыться от крови на лице, а когда решила покинуть дом, то сожитель набросился на нее, начал душить и она его ударила сковородкой. Потом она ушла из дома и несколько дней пила. Тело мужчины нашли спустя три дня после смерти. Она и несколько свидетелей отмечали, что погибший становился агрессивным после употребления алкоголя.

Суд критично отнесся к показаниям обвиняемой относительно того, что мужчина ее душил, поскольку таких следов на ее шее не обнаружил эксперт. При этом у нее на голове действительно несколько следов, характерных от удара кулаком, что относится к легким телесным повреждениям.

Также суд пришел к выводу, что у женщины не было оснований для опасения для своей жизни, и что она могла избежать конфликта, но вернулась в дом после его начала, зная при этом характер убитого. Таким образом, суд отклонил доводы о превышении необходимой самообороны. Кроме того, отмечено, что женщина могла исправить ситуацию, предоставив первую помощь, вызвать медиков иполицию, но не сделала этого.

В итоге обвиняемую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За это ее приговорили к семи годам лишения свободы. Срок содержания под стражей во время расследования в 2016 и 2017 годах, засчитали к общему сроку наказания как один день содержания под стражей за два по так называемому «закону Савченко».

Напомним, как на Николаевщине женщина топором побила голову сожителю.