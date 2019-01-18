Двое николаевцев хотели во второй раз получить землю от государства – на них открыли уголовные дела

В Николаевской области двое граждан во второй раз бесплатно получили от государства по 2 гектара земли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Эти граждане ранее уже безвозмездно получали от государства земельные участки для ведения личного хозяйства на территории Николаевской области.

Прокуратура подала в Жовтневый и Березанский суды два иска, которые призваны вернуть государству землю. Расследуется уголовное производство по факту мошеннических действий по завладению указанными землями (часть 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что ранее в Доманевском районе фермер самовольно занял 26 гектаров и засеял их подсолнечником.