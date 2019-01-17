Николаевский суд оставил в СИЗО одного из членов ОПГ, развернувшего аферу на продаже автомобилей – пострадавших уже более полусотни

Фото с места происшествия и задержания подозреваемых Николаевский апелляционный суд оставил в СИЗО одного из подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах при продаже автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Николаеве полиция задержали злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас уже превышает четыре миллиона гривен, но полиция продолжает устанавливать возможных участников преступной группы и их жертв. После того, как Заводский районный суд арестовал с залогом всех подозреваемых и все они подали апелляционные жалобы.

Защитник подозреваемого М. подал апелляционную жалобу на решение судьи Заводского райсуда, которым ему продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 февраля.

В судебном заседании он отметил, что следователи не представили доказательства, которые бы подтверждали обстоятельства, препятствующие завершению досудебного следствия до окончания действия предыдущего постановления суда.

Выслушав адвоката подозреваемого, мнение прокурора, который возражал против удовлетворения жалоб, исследовав материалы дела, коллегия судей Николаевского апелляционного суда постановила оставить решение Заводского райсуда в силе.

«С учетом тяжести совершенного подозреваемым преступления, весомости имеющихся доказательств совершения им преступления, в целях предотвращения препятствия уголовному производству, и невозможности предотвращения других рисков путем применения менее строгой, чем содержание под стражей меры пресечения, а также невозможности завершения досудебного расследования в установленные Законом сроки, в связи с особой сложностью уголовного производства, апелляционный суд согласился с выводом следственного судьи о том, что в настоящее время риски не уменьшились и использование других более мягких мер не сможет обеспечить надлежаще процессуальное поведение подозреваемого», – отметили в суде.

Помимо этого, в суде отметили, что существует риск того, что подозреваемый может скрыться от от органов досудбеного расследования и суда, может выехать за пределы страны или на временно окупированны территории Украины. Также он может влиять на свидетелей, оказывать на них давление.

В суде также акцентировали, что в настоящее время уже есть около 53 пострадавших, а сумма ущерба составляет около 3 миллионов гривен.