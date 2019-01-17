В Запорожье СБУ задержала пророссийского пропагандиста, который через соцсети призывал к свержению власти в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье местного жителя, который призывал через соцсети к свержению власти в стране.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Прокремлевский пропагандист администрировал сразу несколько сепаратистских сообществ, через которые распространял антиукраинские материалы.

В частности, через свои посты он призывал к «нарушению территориальной целостности Украины, свержению государственной власти и конституционного строя».

Кроме того, провокатор занимался популяризацией пророссийских террористических организаций «Л/ДНР», оправдывал российскую агрессию, а также распространял фейковую информацию, которая дискредитирует ВСУ и украинские правоохранительные органы.

В СБУ отмечают, что публикуемые материалы он получал из пропагандистских ресурсов РФ.

Во время обыска у задержанного изъяли оборудование, которое содержит доказательства его незаконной деятельности.

Напомним, в Одессе СБУ задержала пророссийскую пропагандистку, распространявшую в соцсетях антиукраинские материалы.