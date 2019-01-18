За побои тещи и удар ножом в сердце тестя жителя Николаевщины отправили на 11 лет в тюрьму

Жителя Николаевщины, который в ходе конфликта с тещей и тестем ударил последнего ножом в сердце, приговорили к 11 годам тюрьмы. Также он должен заплатить полмиллиона гривен морального ущерба.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал, что жил с женой в доме ее родителей. 10 мая 2018 года в ходе конфликта тесть сказал ему собирать свои вещи и ехать к себе домой.

Он увидел часть своих собранных вещей и разозлился, что из-за своего состояния здоровья сам не сможет уехать, а тесть откажется подвезти, и зашел в спальню к тестю, где начал его бить. В конфликт вмешалась жена погибшего, и обвиняемый ее также ударил, а потом пошел за ножом. Он уверял, что хотел только напугать тестя и ударил в сердце случайно.

Потерпевшая рассказала, что после драки зятя с ее мужем сообщила обвиняемому о вызове полиции. Тогда ее зять пошел за ножом и ударил ее мужа в сердце. Дочь погибшего также рассказала об этих же обстоятельствах преступления.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании 500 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, как в Николаевской области суд наказал штрафом в 850 гривен мужчину, который приехал к теще разбираться со своей женой, обстрелял с охотничьего ружья дом женщины, угрожал ее убить и ударил по голове стеклянной банкой.