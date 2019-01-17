В Николаеве избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-начальника таможни – его адвокаты не явились

Фильцева задерживают после выхода из СИЗО Вечером в четверг, 17 января, в Заводском райсуде Николаева будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александру Фильцеву, которого задержали третий раз - по подозрению в незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. 16 января за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали – теперь за незаконное лишение свободы. Речь идет о том, после того, как Фильцев с товарищем Чайкой связали и начали душить Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок, они вынесли тело и погрузили его в автомобиль Полякова, после чего разошлись. Только на следующий день Фильцев сообщил Чайке о смерти Полякова, и заставил его помочь захоронить тело. Спустя некоторое время автомобиль, на котором вывозили экс-начальника таможни, был найден на территории одного из гаражных кооперативов.

Информация постоянно обновляется...

22:22 Мать Фильцева заявила, что адвокатам поздно сообщили о проведении судебного заседания - в 20:20. Сторона госбвинения отметила же, что они были уведомлены об этом вовремя. Прокурор попросил суд привлечь для обвиняемого адвоката из Центра предоставления бесплатной юридической помощи. Фильцев же выступил против этого и требовал своих адвокатов.

Судья Боброва ушла в совещательную комнату для принятия решения.

22:17 Ходатайство рассматривает судья Ирина Боброва. Адвокаты Фильцева в судебное заседание не явились по причине того, что якобы на данный момент находятся в Киеве и просили перенести заседание. Фильцев, в свою очередь, выступил против проведения заседания без защитников.

21:55 Сторону гособвинения представляют сотрудники прокуратуры Иван Хомик и Виктор Цыбулькин. На заседание пришли также праворадикалы.

21:51 Фильцева доставили из изолятора временного содержания в Заводский суд в сопровождении конвоя и спецназа полиции.

20:18 Прокуратура будет просить для Фильцева арест без залога – его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия»). Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Таким образом Фильцеву выдвинули подозрение в тяжком преступлении.

19:52 Фильцева в Заводский районный суд из изолятора временного содержания должны привезти до 22:00. На это время назначено заседание по избранию меры пресечения.

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля 2018 года, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

В 2018 году суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику.

Стоит отметить, что относительно Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

Как известно, Фильцев с 2003 года разыскивался днепропетровской полицией за мошенничество в крупных размерах – чтобы скрыться, он несколько раз менял свою фамилию при помощи фиктивных браков.

Напомним, что 10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный акт относительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.