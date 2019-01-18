Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-начальника Николаевской таможни: Отвод судье не удовлетворили

В пятницу, 18 января, в Заводском райсуде Николаева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александру Фильцеву, которого задержали третий раз - по подозрению в незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. 16 января за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали – теперь за незаконное лишение свободы.

Речь идет о том, что после того, как Фильцев с товарищем Чайкой связали и начали душить Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок, они вынесли тело и погрузили его в автомобиль Полякова, после чего разошлись. Только на следующий день Фильцев сообщил Чайке о смерти Полякова, и заставил его помочь захоронить тело. Спустя некоторое время автомобиль, на котором вывозили экс-начальника таможни, был найден на территории одного из гаражных кооперативов.

Ночью 17 января суд так и не смог рассмотреть ходатайство, поскольку защитники Фильцева не явились в судебное заседание, а с бесплатным адвокатом, которого ему предоставили по решению суда, у него был «конфликт интересов».

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16:05 Суд постановил привлечь Фильцеву бесплатного адвоката из Центра вторичной правовой помощи для проведения одного процессуального действия. Адвоката должны доставить к 17:00

15:31 Заседание по избранию Фильцеву меры пресечения продолжила судья Ирина Боброва.

Защитники подозреваемого снова не появились и прокуратура просит суд привлечь адвоката из Центра вторичной правовой помощи.

Адвокаты прислали на почту суда ходатайство с просьбой прислать им для ознакомления ходатайство об избрании меры пресечения, дать возможность ознакомится с ним в течение трех часов, провести заседание в режиме видеоконференции посредством программы «Skype».

Сторона гособвинения снова настаивает на том, что адвокаты затягивают время рассмотрения.

В результате судья Боброва отклонила ходатайство адвокатов и ушла в совещательную комнату для принятия решения о привлечении бесплатного адвоката.

14:48 Суд отклонил заявление адвокатов Фильцева об отводе следственной судьи Ирины Бобровой.

14:24 Прокурор Иван Хомик считает, что отвод судье Бобровой немотивированный, поскольку она приняла все меры, чтобы обеспечить защиту подозреваемому, а именно: сообщила должным образом его адвокатам о заседании, а когда они все же не появились, то обеспечила явку бесплатного государственного адвоката.

Судья Караташева ушла в совещательную комнату для принятия решения по заявленному отводу судье Бобровой.

14:12 Адвокаты просили провести заседание в режиме видеоконференции. Прокурор отметил, что адвокатов уведомили о проведении заседания и предположил, что зная о загрузке судов и площадок в них для видеоконференции, защитники затягивают процесс.

Судья Карташева отклонила ходатайство адвокатов, отметив срочные сроки рассмотрения отвода в рамках рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

14:10 Отвод следственному судье Бобровой рассматривает судья Татьяна Карташева. Адвокатов об этом уведомили телефонограммой.

12:03 В свою очередь, гособвинение считает такие действия со стороны адвокатов затягиванием процесса.

Боброва объявила перерыв для передачи заявления в канцелярию для выбора судьи.

11:58 Перед заседанием по электронной почте от адвокатов Фильцева поступил отвод судье Ирине Бобровой, что якобы они хотят принять участие в процессе, а их поставили в такие условия, что они не могут оперативно появиться из Киева для защиты их клиента.

Как сообщалось ранее, прокуратура просил суд арестовать Фильцева без возможности внесения залога. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия»). Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Таким образом Фильцеву выдвинули подозрение в тяжком преступлении

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля 2018 года, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

В 2018 году суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику.

Стоит отметить, что относительно Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

Как известно, Фильцев с 2003 года разыскивался днепропетровской полицией за мошенничество в крупных размерах – чтобы скрыться, он несколько раз менял свою фамилию при помощи фиктивных браков.

Напомним, что 10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный акт относительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.