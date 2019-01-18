Офицер ВСУ заявила о домогательствах со стороны командира воинской части на Хмельнитчине – полиция открыла дело

В Хмельницкой области женщина-офицер ВСУ заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах.

Об этом передает портал 20 минут.

Лейтенант Валерия Сикал решилась заявить в полицию на командира ВЧ А1358 (47-й арсенал, база хранения боеприпасов вооружённых сил Украины, которая находится на окраине села Цветоха в Славутском районе Хмельницкой области Украины, – ПН), полковника Виктора Иванива спустя год издевательств. Она сначала обратилась в полицию в Хмельницком, однако там, по ее словам, с нее только посмеялись. В итоге она поехада писать заявление в Винницу, так как сама родом из Винницкой области.

В полиции Валерия Сикало говорила, что в течение года службы инженером отделения технического контроля в части Хмельницкой терпела от командира, полковника Виктора Иванива, притязания и унижения. Он, по словам женщины, проявлял к молодой выпускнице военной академии большой интерес, как только она появилась в части. Договаривался о сексуальном контакте, она отказывала. Из-за этого она была не раз унижена в присутствии младших по воинскому званию.

- Он приказывает, что «ты должна вступить со мной в сексуальную связь, и тогда у тебя в службе все хорошо, все классно, без проблем. Если этого не сделаешь, то я тебе покажу все «прелести» армии, - рассказывала Валерия Сикало. - Во время разговора он хватает меня за руки, гладит по ноге, обнимает, прижимает к себе или к стене. Постоянно заставляет вступить в контакт. Я, как только могу, бегу от него, стараюсь избежать...

В заявлении о домогательствах написали, что командир «использовал служебное положение, приказами и действиями унижал честь и достоинство ее, как офицера Вооруженных Сил Украины».

– Только я пришла в часть, старшие женщины советовали меньше попадать командиру на глаза, потому что он любит молоденьких девушек, - так рассказывает она о своей службе в военной части А1358 в Хмельницкой области.

Военнослужащая рассказала, что однажды во время ночного дежурства командир зашел в комнату отдыха со своим первым замом со словами: «Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать».

Виктория Сикал с мужем

В другой раз, по словам Сикал, командир вызвал ее в кабинет и приказал приветствовать какого-то человека в штатском с днем ​​рождения. Называл того именинника генералом армии.

- Я становлюсь смирно и говорю: «Товарищ генерал, поздравляю вас с днем ​​рождения, желаю здоровья ...». А он с нецензурной бранью, не так надо. Затем приказал «садись, выпей, расслабься». Это в рабочее время, в служебном кабинете, - рассказывает Валерия.

По ее словам, вызовы через дежурную часть фиксируется, поэтому можно доказать повышенный интерес к ней со стороны командира. А он, как говорит лейтенантка, вызывал ее и в отель для прикомандированных, и к своей гражданской машины на КПП. Оттуда возил в лес, где знакомил с начальником тамошнего райотдела милиции. Объяснял, к кому еще надо быть благосклонной, чтобы легко служилось.

Сейчас Сикал находится вне воинской части.

– По мне открыто должностное расследование об оставлении части, но есть решение врачебной комиссии о том, что я после операции нуждаюсь в отпуске сроком на 30 календарных дней, - объяснила она.

Девушка говорит, что перенесла операцию на позвоночнике. Она переносила тяжелые боеприпасы, выполняя служебные обязанности.

Когда сорвала спину, командир в отпуск по состоянию здоровья ее не отпустил, велел из госпиталя возвращаться в часть, а мужа (тоже военного) не пускал на территорию. После этого Валерия и решилась рассказать о домогательствах.

В Главном управлении Нацполиции в Винницкой области преступление квалифицировали по статье 154 Уголовного кодекса Украины («Принуждение к вступлению в половую связь») и направили материли для расследования в Хмельницкое управления полиции. Также заявление опреступлении было подано в военную прокуратуру.

Как отмечает портал, полковник Иванив отказался комментировать ситуацию.

Напомним, ранее киевская студентка Бурейко обвинила мужа первой замглавы ГБР Ольги Варченко (который служит на ответственной должности в МВД) в том, что он ее домогался в соцсетях, писал угрозы и прислал отрубленные куриные лапы. Потом якобы Бурейко заявила, что стала жертвой провокации и извинилась перед мужем Варченко. По подозрению в организации этого «тиндер-скандала» задержали политтехнолога Владимира Петрова. Сообщалось, что этот фейк должен был повлиять на Госбюро расследований, чтобы его не возглавила Ольга Варченко. Как стало известно «Преступности.НЕТ» из собственных источников в ГБР, версией, к которой склоняется следствие, является именно участие в скандале нардепов Александра Третьякова и Глеба Загория.