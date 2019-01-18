Провели экспертизы, допросили свидетелей: В полиции рассказали, почему закрыли дело о самоубийстве летчика-героя Волошина

Следователь СУ ГУНП Юрий Щербицкий В Следственном отделе Главного управления Нацполиции в Николаевской области рассказали, что закрыли уголовное производство о самоубийстве летчика-героя, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина, так как результаты допросов и экспертиз указывают на то, что его не доводили до суицида.

Об этом на брифинге 18 января рассказал журналистам следователь СУ ГУНП в Николаевской области Юрий Щербиицкий.

– Допрошены работники КП «Николаевский международный аэропорт», руководство Николаевской ОГА, проведено ряд экспертиз с целью полноты расследования: баллистическая, молекулярно-генетическая, трасологическая и другие экспертизы. Так как орган досудебного расследования не имеет познаний в области психологии, решено вопрос о психологической экспертизе с целью опровержения или подтверждения оснований совершения самоубийства Волошиным. На основании выводов эксперта, они не выявили оснований доведения Волошина до самоубийства, – рассказал следователь Юрий Щербицкий.

– В связи с проведенным досудебным расследованием 18 декабря 2018 года принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава криминального правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 и частью 1 статьи 120 УК Украины, – подытожил следователь и добавил, что в производстве никому подозрение не вручалось.

Как известно, 18 марта 2018 года в Николаеве застрелился Народный Герой Украины, директор аэропорта Владислав Волошин. Отец Владислава Волошина считает, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы».

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый зам Максим Карпин. В то же время, досудебное следствие продолжается. Ранее полиция заявляла о пяти версиях самоубийства Владислава Волошина. Позднее уголовное производство квалифицировали и как доведение до самоубийства. Три из версий теперь объединили в одну (см. первую, актуальную версию). Также полиция отказалась от такой версии случившегося как несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Справка:

Владислав Волошин – с 2012 года по 2016-й пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он мог бы претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли на весь мир в атаке на малайзийский «Боинг», сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.