В центре Николаева столкнулись учебный «Daewoo» и карета «скорой»

Днем в пятницу, 18 января, в Центральном районе Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Daewoo» и кареты скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал Федор Левченко.

По словам Левченко, авария произошла на углу улиц Пушкинская и Адмиральская.

«Скорая помощь выезжала со двора и ударила левый бок «Daewoo», учебное», – пишет он.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, автомобиль скорой медицинской помощи без звуковых и светосигналов выезжал с территории медучреждения на улицу Адмиральскую. В то же время по Адмиральской в сторону Пушкинской двигался «Daewoo». Водитель «скорой» не предоставил преимущества в движении легковушке, вследствие чего произошла авария.

В ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили незначительные механически повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись два грузовика, в результате чего одного из водителей деблокировали патрульные.