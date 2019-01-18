В Николаеве арестовали подозреваемого в трех попытках изнасилования

В Николаеве на время следствия арестовали подозреваемого в трех попытках изнасилования женщин. Подозреваемый проведет два месяца под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №1.

32-летний житель Николаевской области подозревается в трех покушениях на изнасилование женщин, которые произошли в течение декабря 2018 года в микрорайоне Соляные. 18 января его поместили под стражу, расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соляных за одно утро напали на двух жительниц Николаева.