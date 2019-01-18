В Донецкой области в частном доме нашли убитыми двух украинских военнослужащих

В Донецкой области были обнаружены тела двух украинских военнослужащих. Военные находились в частном жилом доме, на телах были признаки насильственной смерти – множественные ушибы головы и огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщает «Левый берег».

По предварительным данным, погибшие могли вместе распивать алкогольные напитки и поссориться.

В пресс-службе полиции Донецкой области подтвердили находку, однако не уточнили, где именно и когда нашли погибших.

Также в полиции подтвердили, что смерть военных не связана с боевыми действиями, но не уточнили подробностей. Расследование по статье «умышленное убийство» проводят Госбюро расследований и Нацполиция. По данным СМИ, погибшие приписаны к военной части, которая дислоцируется в селе Калиновка.

Напомним, ранее командующий ВМС заявил, что убийство четырех морпехов в зоне АТО произошло не из-за неуставных отношений.