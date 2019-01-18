В Николаеве мужчина ударил таксиста по голове и угнал его автомобиль – объявлен план «Перехват»

Вечером в пятницу, 18 января, в Николаеве патрульные полицейские в центре города устроили погоню за «Daewoo Lanos» серого цвета.

Об этом написал очевидец в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», опубликовав соответствующее видео.

По словам пользователя, легковушка двигалась по улице Пушкинская в сторону кольца. При этом, на ролике видно, что в районе улицы Спасская автомобиль, пересекая двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения. В это же время за ним ехал автомобиль патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками. Полицейские требовали его остановиться, но водитель «Daewoo Lanos» проигнорировал и оторвался от патрульных.

По информации «Преступности.НЕТ», за рулем легковушки находился мужчина, который совершил нападение на таксиста в микрорайоне Большая Корениха, нанеся ему удар по голове, после чего скрылся на его автомобиле. В связи с этим в Николаеве объявлен план-перехват.

Пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области» добавили, что угнан тонированный автомобиль «Daewoo Lanos» с государственными номерными знаками 6105.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция задержала мужчину, который пьяным ударил таксиста по голове бутылкой вина и угнал его автомобиль.