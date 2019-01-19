Во время богослужения в храме УПЦ МП в Сумах неизвестные взорвали пиротехнику – полиция открыла дело

Во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв. В этом время в храме было много людей.

Об этом сообщает «InfoResist»

По свидетельствам очевидцев, неизвестные люди бросили на территории храма взрывное устройство. Никто не пострадал.

Из сообщения полиции известно, что сегодня в 19.24 служитель собора обратился в правоохранительные органы, сообщив, что на входе в помещение кто-то бросил шашку, которая и взорвалась.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа, и специалисты взрывотехнической службы выяснили, что взорвалась не шашка, а пиротехническое средство для игры в страйкбол. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На своей странице в Facebook Православная церковь Украины осудила нападение на храм представительства РПЦ.

Там напоминают, что митрополит Епифаний и другие представители ПЦУ неоднократно говорили о недопустимости актов насилия и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

«Вместе с тем известно, что до сих пор на заказ из государства-агрессора в Украине не раз совершались провокационные действия, направленные на разжигание религиозной или национальной розни. Ряд таких преступлений раскрыто и доказано, что их заказчики находятся заграницей», − сказано в сообщении.

В свою очередь в УПЦ МП заявили, что нападение – следствие политики государства относительно них.

«Сумчане считают, что действия преступников являются прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве. Ведь целый ряд провокаций подобного рода осуществлен в Сумах в последнее время», − сказано в заявлении.

Обновлено 11:44 В Сумах правоохранители совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) установили 2 человек, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Как отмечается, задержанные - жители города Сума.

«В настоящее время с ними проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства», - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, у одного из подозреваемых правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, которое было использовано в соборе по ул. Соборной.

Напомним, 14 января в Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры.