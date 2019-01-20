Из Болгарии экстрадировали в США россиянина россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве

Болгария экстрадировала в США гражданина РФ Александра Жукова, которого обвиняют в кибермошенничестве.
Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Соединенных Штатах в Twitter.
На данный момент Жуков находится в тюрьме в Бруклине. Ожидается, что в ближайшее время его посетят сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке.
Отмечается, что россиянину предъявили обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.
По информации Cyberscoop, 38-летний Жуков причастен к организации хакерской «фермы ботов» Methbot, которая принадлежит, предположительно, российской кибергруппировке AFT13. Создатели схемы Methbot заражали ПК вредоносными программами, которые обеспечивали клики и просмотры рекламы, что приносило хакерам большие деньги. Сторона обвинения утверждает, что Жуков и его пособники провели аферы в сфере цифровой рекламы на 36 млн долл.
Жукову, пятерым россиянам и двум гражданам Казахстана предъявили обвинения в конце ноября. Их заочно осудил Федеральный суд в Бруклине, при этом сам Жуков своей вины не признает.
Напомним, ранее в США обвинили хакеров из Украины во взломе базы Комиссии по ценным бумагам и биржам.