В Кривом Роге банда грабителей напала на ювелирный магазин

В Кривом Роге 19 января в районе Соцгорода произошло ограбление ювелирного магазина.

Об этом сообщает сайт «0564».

На записи видно, как четыре человека в масках ворвались в магазин и забрали драгоценности. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника. Сообщается, что один из грабителей забрал автомат перед уходом.

Злоумышленники действовали быстро. Драгоценности они складывали в синие хозяйственные сумки. После ограбления мужчины скрылись на автомобиле, предположительно «Volkswagen». В городе был объявлен план «Перехват».

Напомним, в 2017 году в Николаеве воры обокрали ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала.