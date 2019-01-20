В Николаеве во время застолья женщина зарезала бывшего мужа, который пришел в гости на Крещение

В Ингульском районе Николаева в субботу вечером, 19 января, женщина в ходе застолья смертельно ранила бывшего мужа в область груди, который пришел в гости.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о том, что в квартире на улице Новобугская, ножом ранен мужчина, поступило в полицию от медицинских работников около 17:00. От врачей скорой правоохранителям стало известно, что мужчина умер, а на теле потерпевшего есть колото-резаные раны грудной клетки.

Пообщавшись с жителями квартиры, полицейские выяснили, что погибшим является 42-летний бывший муж 30-летней хозяйки, с которым она и ее 26-летний сожитель устроили застолье. Во время распития спиртных напитков между бывшими супругами периодически возникали ссоры, в ходе одной из которых бывшая жена схватила нож и ударила им в грудь мужчины.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Орудие преступления - нож, изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Следователи Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области задержали 30-летнюю злоумышленницу, ее действия квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленницы о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что 9 января, в Николаеве полицейские задержали мужчину, которые смертельно ранил своего товарища во время застолья.