В Николаеве ночью неизвестные украли номера с автомобиля

Cкриншот с видео В Николаеве, ночью двое неизвестных украли номерные знаки с автомобиля, припаркованного по улице Правды, 2.

Об этом свидетельствует видео в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», которое выложил Андрей Хмелевский.

На ролике видно, что к трем припаркованным машинам подъезжает автомобиль, из которого выходят двое неизвестных мужчин. Злоумышленники быстро срывают номера с одной из машин и уезжают.

Напомним, что в ночь на 19 декабря в районе пересечения улицы Строителей и проспекта Мира неизвестный пытался похитить номера с 12 автомобилей.