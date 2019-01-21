В Британии приговорили к пожизненному заключению убийцу криминальных авторитетов – его выдали часы с GPS-трекером

Суд в Ливерпуле 17 января приговорил к пожизненному сроку 38-летнего Марка Феллоуза – британца, которого много лет подозревали в связях с организованной преступностью, признали виновным в двух громких убийствах. Как выяснилось, доказать причастность Феллоуза к преступлениям помогли часы для занятий спортом со встроенным GPS-трекером.

Об этом сообщает «Медуза».

В 2015 году в городке Солфорд недалеко от Манчестера был убит 55-летний криминальный авторитет Пол Мэсси по прозвищу «Мистер Биг». В 1990-х он был грозой манчестерского преступного мира и одним из заметных наркодельцов в Великобритании: с помощью нескольких охранных компаний Мэсси фактически монополизировал продажу наркотиков в многочисленных ночных клубах, где в то время бушевала знаменитая манчестерская рэйв-сцена.

В 2000-х Мэсси отсидел срок за нападение на человека с ножом. Выйдя на свободу, он стал публичной персоной и в 2012 году даже баллотировался в мэры Солфорда. С преступным миром он не покончил – по крайней мере, незадолго до смерти Пол Мэсси стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Убийство Мэсси потрясло всю Великобританию. Криминальный авторитет был застрелен возле своего дома из пистолета-пулемета «Узи». Преступник, одетый в камуфляж, выстрелил 18 раз и скрылся на велосипеде.

После этого город захлестнула волна уличных перестрелок: соратники Мэсси заподозрили в убийстве членов конкурирующей банды. Участники группировок начали поджигать машины конкурентов, бросать гранаты в дома. Свидетелей убивали или запугивали; The Guardian пишет о женщине и ребенке, которым прострелили ноги на крыльце их дома. Полиции так и не удалось выйти на след убийцы Пола Мэсси.

В мае 2018 года в городке Рэйнхилл недалеко от Ливерпуля был застрелен еще один известный на севере Англии мафиози – близкий друг Мэсси, 53-летний Джон Кинселла (на его похоронах присутствовал в том числе футболист Стивен Джеррард: криминальный авторитет помог экс-игроку «Ливерпуля», когда ему угрожали бандиты). Убийца (он снова передвигался на велосипеде) несколько раз выстрелил в Кинселлу из револьвера, когда тот вместе с беременной женой выгуливал собак. За хладнокровие, с которым было совершено убийство, преступника прозвали «ледяным человеком».

Как пишет The Liverpool Echo, у полиции было более ста подозреваемых. В их числе был 38-летний любитель легкой атлетики и велоспорта, отец двоих детей Марк Феллоуз. Он, ранее судимый за вооруженное ограбление, был одним из фигурантов дела об убийстве Пола Мэсси, однако доказать его вину полицейским из Манчестера не удалось. Тем не менее, после убийства Джона Кинселлы, которое было осуществлено похожим образом, они поделились этим наблюдением с ливерпульскими коллегами.

В ходе обыска в доме у Феллоуза было найдено 50 тысяч фунтов (предполагается, что это деньги, которые он получил за убийство Джона Кинселлы), а также часы Garmin со встроенным GPS-трекером. По содержащихся в них данных о перемещениях владельца полицейские смогли связать его с обоими убийствами.

В ходе суда выяснилось, что убийство Пола Мэсси и Джона Кинселлы стало частью давнего конфликта между двумя враждующими группировками севера Англии (в материалах дела они названы «Командой А» и «Антикомандой А»). «Команда А» была связана с Мэсси, Марк Феллоуз работал на другую группировку.

17 января 2019 года суд приговорил Феллоуза к пожизненному заключению. Как пишет The Guardian, в Англии и Уэльсе такой срок отбывают всего 70 человек.

Напомним, что ранее в Москве похитили украинского криминального авторитета, причастного к убийствам депутата Госдумы и террориста.