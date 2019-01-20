Украинская киберполиция заявила, что заблокировала семь онлайн-кинотеатров

В Сумской и Ровенской областях полиция провела обыски у администраторов семи онлайн-кинотеатров, изъято их компьютерное оборудование.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции.

В Департамент киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видеофайлы. Пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 миллионов гривен.

Полиция установила личность 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов: http://kinot.me, http://krutor.org, http://kinogo-onlaine.net, http://rumedia.ws, http://gogafilm.me, http://kinogo-onlaine.net. По адресу проживания подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам изъяли компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы, и на котором размещался противоправный контент.

Позже в Ровенской области прекратили деятельность интернет-ресурса http://hd-mix.org, которой также действовал с нарушением авторских прав. К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина.

Напомним, что ранее николаевского хакера оштрафовали на ₴12 тысяч за вирус для кражи информации с компьютеров.