На Винничине СБУ разоблачила на взятке сотрудников Нацполиции

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с департаментом собственной безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятках работников Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что двое полицейских вымогали у жителя Винницы шесть тысяч гривен. В случае отказа уплатить сумму они угрожали фальсифицировать доказательную базу и искусственно начать в отношении мужчины уголовное производство за кражи мобильных телефонов», - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали одного из взяточников на улице областного центра во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме четырех тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, в частности, в служебном кабинете другого фигуранта производства.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Правоохранители также собирают доказательную базу по противоправной деятельности еще двух сотрудников полиции, которые, применяя к этому гражданину меры физического воздействия и угрожая уголовной ответственностью, присвоили его деньги.

Напомним, что ранее на Одесчине СБУ задержала руководителя лесничества на взятке в 40 тысяч гривен.