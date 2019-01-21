Николаевская миграционная служба хотела депортировать опасного для общества уголовника из Кавказа, но суд оставил его в Украине

В Николаеве суд отменил решение миграционной службы о лишении вида на жительство и депортации из Украины ранее судимого гражданина Грузии Вахида Талибова, которого полиция считает опасным для общества.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В понедельник, 21 января, судья Николаевского окружного административного суда Вероника Птичкина огласила решение по иску Вахида Талибова к миграционной службе, которая на основании информации Управления стратегических разработок ГУ Нацполиции в Николаевской области приняла решение лишить 41-летнего Талибова вида на жительство в Украине из-за угрозы нацбезопасности Украины, общественному порядку, здоровью, защите прав и законных интересов граждан и других лиц, проживающих на территории Украины. Также ГМС планировала принудительно депортировать его в Грузию и запретить въезд на три года. Сам Вахид Талибов на оглашение решения в суд не пришел.

Согласно данным из определения суда, Талибов получил вид на жительство в Украине в июле 2018 года. Он въехал в страну в июне и сразу же женился на гражданке Украины. После брака управление ГМС выдало ему вид на место жительства и он зарегистрировал место проживания в одном из сел Баштанского района.

Стоит отметить, что Вахид Талибов ранее уже был в Украине и неоднократно привлекался за совершение уголовных преступлений, админнарушений и отбывал здесь тюремный срок.

Последний раз его задержала полиция 12 декабря 2018 года в Херсоне на встрече уголовных авторитетов из Николаевской и Херсонской областей – на этой «сходке» ее участники обсуждали вопросы криминального характера.

По информации «Престпности.НЕТ», Вахида Талибова впервые задержали в Украине в 2009 году в Донецкой области за кражу. Позже, в 2014 году его задерживали в Николаеве за ограбление женщин, у которых он отбирал ювелирные украшения, телефоны, другие ценности, а также за совершение краж из жилья николаевцев. За эти преступления его приговаривали к лишению свободы, и он в мае 2016 года условно-досрочно вышел из Вознесенской исправительной колонии.

Кроме того, в 2016 году его несколько раз привлекали к административной ответственности – вождение автомобиля без документов, управление неисправным транспортом, превышение скорости движения, просрочка срока пребывания и не выезд из Украины.

При этом суд пришел к выводу, что Госмиграционная служба могла еще при рассмотрении вопроса о выдаче Талибову вида на место жительства изучить его личность и отказать ему в таком праве. Таким образом, судья частично поддержала его иск – ГМС должна вернуть Талибову вид на место жительства, которое действительно до лета 2019 года.

В комментарии «Преступности.НЕТ» представитель управления Государственной миграционной службы в Николаевской области Юлия Долгонюк сообщила, что ГМС будет оспаривать это решение в апелляционном суде. Долгонюк отметила, что Талибов оформлял вид на место жительства в Украине на основании воссоединения с семьей и, согласно действующему законодательству, ГМС проверяет только факт законного пребывания иностранца и полноту подданных документов, но при этом миграционная служба лишена права проверять уголовное прошлое подобных граждан. Также она отметила, что ГМС или полиция не могут проверять, не является ли фиктивным брак – это может сделать через суд только один из супругов. При этом представитель ГМС рассказала, что по информации полиции Талибов не проживает по месту регистрации, то есть в доме жены.

В свою очередь представитель Талибова Глеб Михайлов в комментарии корреспонденту рассказал, что его клиенту не выдвигали никакого подозрения после задержания на встрече криминалитета в Херсоне и отпустили через несколько часов. Также он отмечает, что Вахид Талибов уже отбыл наказание за свои преступления и сейчас ни в чем не обвиняется. Юрист уверяет, что брак Талибова действительный, а у супругов есть совместный девятилетний ребенок.

Напомним, как в 2016 году большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе». Также после очередных задержаний двух «воров в законе» замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин возмущался, что против них нет жестких законов.

Кроме того напомним, как на Николаевщине решили депортировать гражданина Грузии, ранее судимого за кражи. А в ноябре полиция в центре Николаева задержала задержала барсеточников, которые оказались ранее судимыми гастролерами с Кавказа.

Ранее также был случай, когда николаевская прокуратура отказалась вручать подозрение двум ворам из Грузии – их пришлось отпустить.

В 2017 году в Киеве опять задержали «вора в законе» Джошуа Гела, который «крышевал» угонщиков в Николаеве. А до этого в аэропорту полиция задержала российского «вора в законе» по прозвищу «Пецо», который прибыл с паспортом гражданина Украины, выданным в Николаеве. Несколько раз в Николаеве задерживали с последующей депортацией и «вора в законе» Реваза Убилаву.