«НСЗ» хотели лишить недвижимости на ₴52 миллиона – процесс вовремя остановили через суд

Суд по иску военной прокуратуры отменил процесс отчуждения имущества государственного предприятия «Николаевского судостроительного завода», стоимость которого более 52 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

«Так, 10.01.2019 Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск заместителя военного прокурора Южного региона Украины в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины, Государственного концерна «Укроборонпром», ГП «Николаевский судостроительный завод» в отдел принудительного исполнения решений управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Николаевской области. Решением суда признаны противоправными действия отдела по обращению взыскания на недвижимое имущество ГП «Николаевский судостроительный завод» общей площадью 25 тыс. кв. м», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в соответствии с действующим законодательством Украины, указанное имущество не подлежит приватизации и не может быть отчуждено, судом также отменено и постановления о его аресте.

Напомним, что ранее «Укроборонпром», заявил, что торги с целью реализации имущества ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), входящего в состав концерна «Укроборонпром», не соответствуют требованиям законодательства.