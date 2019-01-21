В Черкасской области участковый подстрелил грабителя, пытавшегося пробраться в чужой дом

Фото - Левый берег В Жашковском районе Черкасской области участковый во время преследования ранил подозреваемого в попытке незаконно проникнуть в дом фермера.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Местная жительница позвонила офицеру полиции и сообщила, что неизвестные проникают в ее дом.

«Участковый вместе со своим гражданским помощником, местным жителем, выехал по этому адресу. После осмотра места происшествия по оставленным следам он начал преследовать преступников около 7 км. Один из преступников выстрелил из оружия в участкового, в ответ полицейский из травматического пистолета ранил подозреваемого, вместе с помощником задержал его и доставил в местную больницу. У подозреваемого нашли пистолет, патроны к нему, маску, перчатки, пластиковые хомуты. Впоследствии выяснилось, что преступники целенаправленно шли грабить дом фермера и, возможно, пытать хозяев ради наживы», - сообщил Аброськин.

Напомним, что ранее на Николаевщине фермеры помогли полиции задержать воров.