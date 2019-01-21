СБУ спустя полгода объявила в розыск организатора убийства Гандзюк – криминального авторитета «Москала»-младшего

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц. Указано, что Левину предъявлены подозрения в организации заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами. Получено разрешение суда на его задержание. Указано, что из поля зрения украинских силовиков Левин исчез 19 августа 2018 года. Со слов генерального прокурора, Юрия Луценко, он находится в Доминиканской республике.

4 декабря 2018 года следователи Главного следственного управления СБУ заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на чиновницу. 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

Напомним, что подозреваемого в нападении на Гандзюк Алексея Левина осудили в Николаеве за организацию заказных убийств – в 2014 году его и его отца, Алексея Москаленко (старшего), 1958 года рождения, приговорили к 12 годам лишения свободы. Стоит отметить, что Алексей Левин сменил фамилию после женитьбы. До этого у него была фамилия Москаленко.

Ныне Алексей Левин является помощником депутата Херсонского областного совета от партии Ляшко Николая Ставицкого.