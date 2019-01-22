Житель Николаевщины приказал сыну носить за ним колонку и направился под музыку бить окна заданий и автомобиля

В Снигиревском районе мужчина приказал своему сыну громко включить музыку на портативной колонке и отправился под звуки громить резиновой палкой окна - за это его приговорили к условному сроку.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Как говорится в материалах, около часу ночи 14 сентября мужчина сначала затеял ссору со своей женой. После этого он приказал несовершеннолетнему сыну взять музыкальную колонку, выйти вместе с ней на улицу и включить громко музыку.

Под музыку мужчина пошел к магазину и около 02:00 резиновой палкой разбил там пять окон. Один из жителей села вышел и начал просить хулигана остановиться, но тот лишь начал нецензурно выражаться в его сторону.

Далее он начал стучать по воротам местного жителя из профнастила и при этом их повредил. После этого он еще разбил лобовое окно «Газели» и стучал еще по одним воротам домовладения.

Около трех часов ночи он уже добрался до местной автозаправки и начал размахивать палкой возле окна кассира. Потом он обратил внимание на камеру видеонаблюдения и сбежал.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины и приговорил к одному году ограничения свободы. Одновременно его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Также суд взыскал с него в пользу владельца магазина, где побили окна, пять тысяч гривен материального ущерба.

Напомним, как в Николаеве дебошир разбил витрину аптеки после отказа продать ему наркотики.