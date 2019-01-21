Николаевские патрульные уточнили, что таксисты помогли им поймать угонщика

В Николаеве во время розыска угонщика, отобравшего автомобиль у таксиста, патрульной полиции помогали другие водители такси.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Когда инспекторы, получив вызов о возможном местонахождении похищенного транспортного средства, прибыли на место, то увидели большое скопление автомобилей такси. Один из водителей подошел к патрульным и рассказал, что около часа назад он заметил разыскиваемую машину на одной из улиц микрорайона. Он пытался ее догнать, но это ему не удалось. Поскольку человек считал, что правонарушитель далеко уехать не смог и мог находиться неподалеку, он вызвал полицию и позвонил своим коллегам. Водители такси, которых было около 30 человек, согласились помочь патрульным обследовать территорию Большой Коренихи».

«Общими усилиями, улица за улицей, координируя действия в телефонном режиме, полицейские вместе с таксистами почти час отрабатывали микрорайон. Пока не обнаружили и не задержали предполагаемого вора», - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, что патрульным пришлось принять меры, чтобы таксисты не устроили задержанному самосуд.