В Хмельницком бывшие полицейские, которых ранее ловили на взятках, помогали преступникам наладить наркобизнес

В Хмельницком бывшие полицейские, которых судят за взяточничество, приняли активное участие в организации наркобизнеса.

Об этом сообщили в Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В 2018 году нескольких сотрудников хмельницкой полиции уличили в получении взяток от подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками. Недобросовестных полицейских уволили со службы и материалы дела направили с обвинительным приговором в суд.

Бывшие полицейские, которых уличили во взяточничестве, лично способствовали наркоторговцам: давали консультации, как конспирировать преступную деятельность, избегать ответственности, а главное – как изготовить прекурсор для производства амфетамина. Участники группировки распространяли наркотики по области.

«Для изготовления психотропного вещества они арендовали квартиру. За день подпольные химики получали в среднем до 100 граммов прекурсора из вещества, которое находится в свободном обращении. По совету тех же бывших полицейских злоумышленники наловчились изготавливать амфетамин без так называемого «холодильника» – оборудования, которое является обязательной составляющей для инкриминирования им статьи 317 («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ») Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Установлен организатор группы – 38-летний житель Хмельницкого и четверо его пособников, среди которых две женщины. Полиция провела оперативные закупки амфетамина в количестве 210 граммов и 100 граммов прекурсора на общую сумму 63 тысячи гривен. Оперативники задержали лидера наркогруппы и его ближайшего 39-летнего сообщника (судя по сообщению, они не являются полицейскими – ПН), провели санкционированные обыски по месту жительства участников ОПГ, в их автомобилях и гаражах.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала трех наркодилеров после полугода слежки.