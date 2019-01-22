Суд арестовал построенную на земле «Николаевэлектротранса» гостиницу, связанную с экс-директором предприятия

Суд арестовал здание гостиницы фирмы ООО «Капитал Груп ЛТД», которая находится на территории «Николаевэлектротранс» – помещение решили поставить на баланс коммунального предприятия.

Об этом свидетельствует соответствующее определении Ленинского районного суда Николаева.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2008 года КП «Николаевэлектротранс» и ООО «Капитал Груп ЛТД» заключили договор аренды фундамента и прилегающего замощения общей площадью 314 квадратных метров с целью строительства гостиничного комплекса по адресу улица Строителей, 22. «Капитал Груп ЛТД» в 2006 году основали Александр Вакалюк и Андрей Кондратьев, который ранее был директором «Николаевэлектротранса». Кондратьев вышел из состава учредителей фирмы в августе 2010 год

Спустя 10 лет депутаты горсовета поручили управлению коммунального имущества провести инвентаризацию, признать строение бесхозным и передать ее на баланс КП «Николаевэлектротранса».

В судебном решении говорится, что из-за самовольного строительства при пособничестве должностных лиц «Николаевэлектротранса» проводится расследование уголовного производства с квалификацией по части 2 статьи 197-1 («Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство») и части 1 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Постановлением следователя Ингульского отдела полиции строение гостиничного комплекса признали вещевым доказательством. Также говорится, что на здание не оформлены кем-то имущественные права.

Суд поддержал ходатайство об аресте двухэтажного здания с запретом его использования. Ответственность за хранение помещения суд возложил на КП «Николаевэлектротранс».

Напомним, что ранее в 2012 году депутаты горсовета приняли решение, которым КП «Николаевэлектротранс» отдал 5 га под рынок. После этого местные «свободовцы» выходили под мэрию с пикетом, требуя от горвласти отменить данное решение. В свою очередь заместитель городского головы Роман Васюков, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг создания коммунального рынка на территории трамвайного депо № 2, отметил, что земельный участок «Николаевэлектротранса» передается не какому-либо частному предприятию, а коммунальному - «Городское рыночное хозяйство».

На сессии Николаевского городского совета в 2018 году депутаты согласовали изготовление технической документации для передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли под частью территории бывшего трамвайного парка №2 частной фирме ООО «Кристмас».

Позже прокуратура Николаевской области запросила у Николаевского городского главы Александра Сенкевича заверенные копии документов для передачи в аренду о 4 га земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2.

Мэр Александр Сенкевич наложил вето на решение сессии городского совета о передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2 по улице 8-й Продольной, 2в/7. Однако на последующих сессиях преодолеть его депутаты не смогли, поэтому участок все-таки отдали в аренду фирме.