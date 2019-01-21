Харьковчанина и его сына будут судить за жестокое убийство и каннибализм

В Харькове под суд отдали 41-летнего мужчину и его 20-летнего сына, которые обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Об этом рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович.

Преступление случилось в начале октября прошлого года. Отец с сыном познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Все трое злоупотребляли алкоголем, за рюмкой гость рассказал, что раньше работал милиционером. Это вызвало подозрения у отца, так как ранее он имел проблемы с законом. Нетрезвые родственники решили убить мужчину.

«В то время как отец бил жертву ножом, сын крепко держал потерпевшего, чтобы он не мог сопротивляться. После жестокой расправы мужчины расчленили тело погибшего и приняли его части в пищу. К тому же они угостили «блюдом» местного бездомного. Следы преступления они скрыли не сразу. Лишь через несколько дней после убийства они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома. Избавиться тела мужчин заставило возвращения с дачи дедушки, который также жил в квартире. Голову они выбросить не успели, ее правоохранители нашли на балконе квартиры», - отмечено в сообщении.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве во время застолья женщина зарезала бывшего мужа.