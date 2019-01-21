В Киевской области пьяный водитель побил «рекорд Украины» – у него нашли 5 промилле алкоголя

В Киевской области патрульные остановили автомобиль «Renault». Тестер «Драгер» показал, что водитель был пьян, в выдыхаемом им воздухе нашли 5 промилле алкоголя.

Об этом на своей странице в Facebook написал патрульный Алексей Билошицкий.

«Абсолютные рекорды бывают разными ... а иногда даже очень неутешительными. Автомобиль «Renault» во время движения бросало от бордюра до бордюра. Возможно, водителю за рулем стало плохо. Но, как оказалось, водителю за рулем было слишком хорошо. Так хорошо, что он едва говорил, едва двигался и мало что понимал. Признаки сильного алкогольного опьянения и просто поражающий результат теста – 5,0 промилле алкоголя».

«Несмотря на то, что побил рекорд (до этого было 4,88), водитель вообще отрицал факт употребления им алкоголя. Допустимая норма алкоголя по закону – до 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза», - сообщил патрульный.

Водителя отстранили от опьянения и составили на него административные материалы.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «Mitsubishi» выехал на «встречку» и врезался в «BMW».