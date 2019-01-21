Николаевские патрульные задержали «ВАЗ» и «Mazda», которые находились в розыске

В Николаеве на выходных патрульные задержали две машины, которые были в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

18 января около 23 часов во время патрулирования Ингульского района в радиоэфире прозвучала информация, что «ВАЗ» желтого цвета грубо нарушил правила дорожного движения и пытается скрыться, игнорируя требования об остановке. Один из экипажей патрульной полиции, прибывший на помощь, обнаружил, что разыскиваемый автомобиль оставили возле дома по улице 2-я Сквозная, а водитель и пассажир с места происшествия скрылись.

Через некоторое время в ходе отработки прилегающей территории полицейские обратили внимание на молодого человека, который, увидев патрульный автомобиль, начал бежать. Гражданина сразу же задержали. Во время беседы стало известно, что он вместе со своим братом похитил эту машину с целью ее дальнейшей разборки. Патрульные передали мужчину следователям Ингульского отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Второй случай произошел 19 января около 7 часов утра. Патрульные заметили автомобиль «Mazda», который двигался с большой скоростью и с выключенным ближним светом фар по улице Троицкая. Требования патрульных об остановке водитель игнорировал и продолжал движение на большой скорости, грубо нарушая ПДД. Автомобиль удалось остановить только на улице 3-й Военной путем блокировки. После остановки выяснилось, что у водителя есть явные признаки алкогольного опьянения. Газоанализатор «Драгер» это подтвердил, результат – 1,21 промилле. К тому же водитель не имел ни одного документа на автомобиль. В ходе проверки автомобиля по информационным базам было установлено, что он находится в розыске. На водителя составили административные материалы и передали его следователям.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали угонщика такси.