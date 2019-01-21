На Николаевщине во время застолья ранили мужчину – врачей не стали вызывать и он умер через два дня

В Снигиревском районе Николаевщины 18 января во время распития спиртных напитков смертельно ранили мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

История началась с того, что к сожительнице мужчины приехал ее 49-летний «бывший», который не виделся с ней шесть лет. Во время совместного распития алкоголя мужчины начали выяснять отношения, в ходе чего гость схватил нож и ударил оппонента в живот. Раненому решили оказывать помощь самостоятельно, без вмешательства врачей. Через двое суток 33-летний мужчина скончался.

Подозреваемого задержали полицейские, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В другом случае во Врадиевском районе поссорились две женщины из-за мужчины. В результате конфликта 19 января 33-летняя женщина оказалась с ножевым ранением живота в больнице. 32-летней злоумышленнице также грозит тюремное заключение.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный мужчина убил своего товарища.