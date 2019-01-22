В Николаеве начался суд над парнем, который сломал патрульному челюсть ударом ноги

В Николаеве во вторник, 22 января, Центральный районный суд Николаева начнет судебные заседания по делу 19-летнего парня, который ударом ноги сломал патрульному челюсть.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

Пострадавший патрульный Владимир Калина Позже суд отправил подозреваемого Иванова под домашний арест с 22:00 до 6:00. На это решение адвокат подала апелляционную жалобу. Защитник просила суд применить к подозреваемому менее строгую меру пресечения в виде личного обязательства. В итоге впелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток для 19-летнего парня.

22 января в ходе рассмотрения ни сторона обвинения, ни потерпевшего, ни защиты не ходатайствовали об отводе судьи Оксаны Мамаевой. Все стороны были согласны с обвинительным актом, который приняли в производство. Судебное заседание по сути начнется 28 февраля.

Напомним, что в мае 2018 года во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. Только одному из задержанных граждан Грузии Ч. объявили о подозрении, в результате чего его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Остальным двоим гражданам Грузии прокуратура Николаевской области якобы отказалась сообщать о подозрении, ссылаясь на то, что полицейские задержали их не в момент совершения преступления, а во время погони за ними.

В итоге оперативники уголовного розыска были вынуждены отпустить задержанных из Заводского райотдела, в том числе и того, который ударил сотрудника полиции при попытке сбежать, и впоследствии был ранен из травматического оружия.