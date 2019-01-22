«Шанс на исправление не использовала»: В Николаеве отдали под суд рецидивистку, которая повалила на землю женщину и сорвала с нее серьги

В суд 22 января поступил обвинительный акт в отношении ранее судимой женщины, которая напала на жительницу Николаева и сорвала с нее золотые серьги.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, подозреваемую оперативно задержали патрульные 29 декабря в микрорайоне «Ялты». При осмотре к нее нашли украшения пострадавшей. При этом отмечалось, что вместе с ней во время нападения были еще двое мужичин.

По версии следствия, около 23:00 27-летняя обвиняемая находилась у дома 2-А по улице Авангардной в Николаеве, где повалила пострадавшую на землю, сорвала с ее ушей золотые серьги, вызвав потерпевшей легкие телесные повреждения и материальный ущерб на сумму 1901 гривен. После нападения обвиняемая сбежала и распорядилась похищенным по своему усмотрению.

При этом в суде отметили, что обвиняемая недавно только была осуждена за преступление.

«Женщина, только 20 сентября 2018 была приговорена приговором Заводского районного суда г. Николаева за корыстное преступление и получила наказание в виде штрафа в размере 850 грн, несмотря на приговор суд свой шанс на исправление не использовала и снова обвиняется в совершении уголовного преступления», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве ромы напали на полицейского – одного из злоумышленников сбила машина, когда он пытался скрыться.