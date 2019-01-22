Апелляционный суд увеличил почти до ₴2 миллионов залог для подозреваемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни

Во вторник, 22 января, в Николаевском апелляционном суде рассматривается жалоба прокурора на решение Заводского районного суда города Николаева относительно суммы залога для подозреваемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева в рамках дела о мошенничестве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. На предыдущее заседание в апелляционный суд, где прокуратура обжаловала сумму залога адвокаты не явились, в связи с чем был объявлен перерыв.

Хронология событий:

18:27 Как сообщает пресс-служба суда, прокуроры поддержали апелляционную жалобу и просили суд увеличить подозреваемому Фильцеву размер залога с 576 тысяч 300 до 1 миллиона 921 тысячи гривен. Они отметили, что размер залога в сумме 576,3 тысяч гривен значительно меньше, чем сумма полученная подозреваемым вследствие мошеннических действий.

Кроме того они озвучили риски того, что без содержания под стражей подозреваемый может сбежать, давить на пострадавших и свидетелей или совершить новое преступление.

Его адвокаты в апелляционной жалобе указали, что подозрение является необоснованным. Также они утверждают, что якобы содержание под стражей недопустимо к Фильцеву, поскольку у него психическое заболевание. Подозреваемый Александр Фильцев поддержал апелляционную жалобу защитников. В судебных прениях защитник, привлеченная из центра бесплатной вторичной правовой помощи, указала, что подозреваемый Фильцев отказался от ее защиты, поскольку у него уже есть два адвоката.

В итоге суд принял новое решение, которым к Фильцеву применили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 марта 2019 года и определен размер залога в сумме 1 миллион 921 тысяча гривен.

При условии внесения залога Фильцева должны немедленно освободить из под стражи, но он должен . В придерживаться ряда обязанностей: прибывать к следователю по первому требованию; не отлучаться из города Николаева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы.

15:18 Адвокаты снова не явились несмотря на то, что их предупреждали о назначенном заседании заранее. Фильцев сказал, что его адвокаты «изложили свои доводы на бумаге», поэтому он не против рассмотрения апелляции без их участия.

Также он не против привлечения адвоката из Центра вторичной правовой помощи на одно процессуальное действие.

Коллегия судей в составе Николая Миняйло, Владимира Гулого и Елены Фарионовой ушла в совещательную комнату для принятия решения относительно привлечения бесплатного адвоката. В результате, коллегия привлекла бесплатного адвоката и огласила перерыв до 16:00

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля 2018 года, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

В 2018 году суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику.

Стоит отметить, что относительно Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный актотносительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.

15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. А 16 января за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали – теперь за незаконное лишение свободы.

Речь идет о том, что после того, как Фильцев с товарищем Чайкой связали и начали душить Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок, они вынесли тело и погрузили его в автомобиль Полякова, после чего разошлись. Только на следующий день Фильцев сообщил Чайке о смерти Полякова, и заставил его помочь захоронить тело. Спустя некоторое время автомобиль, на котором вывозили экс-начальника таможни, был найден на территории одного из гаражных кооперативов.

Ночью 17 января суд так и не смог рассмотреть ходатайство, поскольку защитники Фильцева не явились в судебное заседание, а с бесплатным адвокатом, которого ему предоставили по решению суда, у него был «конфликт интересов». В итоге Фильцеву все же избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.