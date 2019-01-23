ГПУ и Минюст выступили за то, чтобы на Николаевщине подростков не судили за нетяжкие преступления

Генпрокуратура и Министерство юстиции внедряют программу, предусматривающую возможность, что несовершеннолетних не будут привлекать к уголовной ответственности за нетяжкие преступления. Ввести ее решили пока только в шести областях: Донецкой, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской и Харьковской.

Об этом сообщает «Новое время» («Радио НВ»).

Эта программа является пилотным проектом по выполнению гуманистических правил Организации Объединенных Наций. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних нужно, по возможности, не прибегать к официальному рассмотрению дела компетентным органом власти.

Условия участия в программе: наличие потерпевшей стороны, совершение несовершеннолетним впервые преступления небольшой или средней тяжести, признание несовершеннолетним факта совершения преступления, согласие несовершеннолетнего и потерпевшего на участие в программе.

- Если идти по сегодняшней процедуре через полное судебное разбирательство, этот несовершеннолетний, впервые совершивший правонарушение, может получить до трех лет тюремного заключения. Если же следовать программе, которую мы хотим реализовать, по согласию потерпевшего… уголовное производство… с действенным раскаянием и примирением сторон будет закрыто. Подросток возместит причиненный ущерб потерпевшему, примирится с ним, а специалисты после этого будут еще некоторое время проводить профилактическую работу для коррекции его поведения, – отметил Луценко.

По его мнению, ожидают резкое уменьшение рецидивов правонарушений и повышение гуманизации правоохранительной и судебной практики, ведь в 70% случаев несовершеннолетний правонарушитель, попавший за решетку на срок более года, попадает в тюрьму повторно.

Благодаря этой программе удастся сократить расходы бюджетных средств на судебный процесс, минимизировать общение юного преступника с судом, а это уменьшение влияния на его психику, а также привлечь общественные организации и социальные службы к работе с несовершеннолетним правонарушителем для исправления его поведения.

- Мы сейчас говорим о том, чтобы ребенок, в силу многих жизненных обстоятельств преступивший закон, получил возможность и шанс к возвращению к нормальной жизни. Чтобы и ребенок, который является подозреваемым, меньше общался с правоохранителями и следователями, и больше общался с адвокатом и психологом, – отметил Петренко.

Юрист Ростислав Кравец считает, что ситуации, которые касаются несовершеннолетних, должна рассматривать ювенальная юстиция. Но эти законы в Украине не продвигаются уже годами. Именно системный подход поможет изменить ситуацию, такая точечная инициатива, по его мнению, результата не даст.

- Небольшие шаги, которые меняют в целом картину, на самом деле ни к чему хорошему не приведут, и наоборот возникнет очень большое количество попутных проблем, связанных именно в данном случае с воспитанием этих детей, с расходами, с психологами. Также может привести и к определенным коррупционным рискам относительно того, каким образом будут выдаваться все эти заключения, – отметил Кравец.

В 2017 году в Украине почти 7 тысяч преступлений было совершено детьми. В Нацполиции сообщили, что около половины преступлений – тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с 2016 годом, это на 150 правонарушений больше.

Напомним, что в Николаеве в 2016 году задержали ОПГ, причастную к более чем 100 преступлениям, ее участникам было от 16 до 23 лет.