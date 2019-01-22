В Сумской области СБУ задержала группировку вымогателей, которая собирала «дань» с бизнесменов

В Сумской области СБУ и полиция задержали организованную группировку, причастную к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в состав которой входят пятеро ранее судимых местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники совершали разбойные нападения, в частности на представителей коммерческих структур. Также участники группировки, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от предпринимателей деньги. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали насилием и уничтожением имущества.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности представителей банды. Правоохранители задержали злоумышленников в центре Ахтырки. Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела нашли вещественные доказательства.

Напомним, что ранее в Николаеве сотрудники СБУ и полиции разоблачили организованную группировку, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан.