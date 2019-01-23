Напавшие в Харькове на офицера угрозыска могут быть причастны к убийству «Сармата», - полиция

К нападению на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, принимавшие участие в организации убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»).

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции, - рассказал Аброськин.

По его словам, вторая основная версия нападения, которую рассматривает следствие, также связана с профессиональной деятельностью Логвиненко – с тем, что он документировал организованную преступную группу, действующую в регионе.

Как сообщил журналистам начальник полиции Харьковской области Олег Бех, Логвиненко уже пришел в себя, но по-прежнему находится в реанимации.

- Он пришел в себя, его отключили от аппарата искусственного дыхания, но он по-прежнему в реанимации, - сказал Бех журналистам.

Напомним, что ранее в Харькове двое неизвестных в балаклавах стреляли в офицера уголовного розыска Логвиненко.

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко. 3 августа суд арестовал все подозреваемых в убийстве «Сармата». В декабре 2018 года в полиции заявили о задержании заказчика убийства «Сармата».