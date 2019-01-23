Львовский полицейский вымогал 12 тысяч долларов и требовал, чтобы деньги ему скинули на карточку

Во Львове СБУ задержала на взятке следователя одного из городских отделов полиции.

Об это сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от местной жительницы 12 тысяч долларов США. За указанную сумму офицер обещал переквалифицировать действия женщины, которая незаконно хранила наркотики, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса. Деньги должны были перечислить на новый банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после поступления средств на счет.

Напомним, что ранее Николаевское ГБР задержало группировку воров дизельного топлива с грузовиков – ее организатором оказался действующий полицейский.