В Запорожье задержали 19-летнего педофила

Полицейскими был задержан 19-летний педофил, который в лифте трогал 14-летнего мальчика за половые органы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что злоумышленник приставил к мальчику нож, снял штаны и трогал за гениталии.

- До этого в полицию в течение 2018 обращались родители 8-, 12-, 16-летних детей с заявлениями о совершении против их детей аналогичных преступлений в Запорожье, - написал Аброськин.

Задержанный будет проверен на причастность к совершению указанных преступлений в связи с похожими признаками внешности.

- Практически каждый день насилуют наших детей. Казалось бы, что можно быстро изменить ситуацию: есть законопроект №6607, который предоставил бы возможность остановить большинство этих преступников еще до момента совершения преступления ... Но что-то нам всем не хватает, чтобы прекратить издевательства над нашими детьми, - добавил он.

Напомним, что ранее на Одесчине педофил изнасиловал и задушил 9-летнюю ромскую девочку - его оперативно задержала полиция.