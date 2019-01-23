В Первомайске задержали чиновника мэрии, который требовал ₴5 тысяч за установку незаконных билбордов

В Первомайске 22 января сотрудники полиции и прокуратуры задержали чиновника исполнительного комитета горсовета на взятке в пять тысяч гривен, которые тот требовал от предпринимателя за установку билбордов.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

«Указанные средства чиновник требовал от местного предпринимателя за решение вопроса о непривлечении к ответственности за выявленные нарушения правил благоустройства, а именно установку рекламных конструкций - из расчета 1000 грн. за каждую рекламную конструкцию установленную с нарушением правил», – говорится в сообщении.

Чиновника задержали во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, как в Николаеве поймали на взятке председателя ОСМД, требовавшую деньги за размещение рекламы.