На Николаевщине во время пьяной драки убили мужчину

В Арбузинке 25-летний парень забил до смерти 53-летнего мужчину, с которым он употреблял спиртное.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент случился вблизи автовокзала. Между местными жителями, которые вместе употребляли спиртные напитки, произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из мужчин схватил металлическую палку и нанес оппоненту несколько ударов по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Полицейские задержали подозреваемого, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь в Николаеве избили двоих мужчин.