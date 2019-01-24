На Одесчине пограничники задержали мужчину, перевозившего контрабандные мобильные аксессуары в шубе

В пункте пропуска «Паланка» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с коллегами из Республики Молдова обнаружили мужчину со скрытыми аксессуарами к мобильным телефонам.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«27-летний гражданин Республики Молдова направлялся домой рейсовым автобусом «Одесса - Кишинев». Во время досмотра пассажиров рейса правоохранители обратили внимание на молодого человека в шубе. Поскольку путешественник вызвал подозрение, пограничники и таможенники Украины и Республики Молдова провели его углубленный осмотр», - говорится в сообщении.

Оказалось, что сообразительный человек вшил в подложку своей шубы более 70 чехлов и защитных стекол к мобильным гаджетам, решив вероятно таким образом подзаработать.

Обнаруженный товар был изъят правоохранителями.

Напомним, что ранее на Одесчине пограничники с помощью следов на снегу нашли и задержали нарушителя границы.