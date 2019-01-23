Николаевцев предупредили о мошеннике, который представляется работником водоканала

На КП «Николаевводоканал» предупреждают о мошеннике, который представился их работником.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, на телефонную линию доверия «Николаевводоканала» обратились жители, которым неизвестный мужчина представился сотрудником предприятия и предложил заменить или поверить счетчик.

На КП подчеркивают, что специалисты предприятия не проводят замену или поверку приборов учета воды.

Уважаемые николаевцы, будьте осторожны! Обращаем внимание, что услуги ГКП «Николаевводоканал» никогда не оплачиваются наличными на месте! У сотрудников предприятия должен быть при себе удостоверение. Будьте осторожны! Не становитесь жертвами воров, - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферист под предлогом установки окон выманил у жителей Первомайска 30 тысяч гривен.