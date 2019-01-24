В Южноукраинске женщина угнала инвалидную коляску отца и получила условный срок

В Южноукраинске женщина украла инвалидную коляску своего отца, но отделалась условным сроком, поскольку родитель примирился с ней в суде.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Как указано в материалах, обвиняемая находилась в квартире родителей, и пока те находились в спальной комнате, то выкатила одну из его инвалидных колясок на лестничную площадку. Там ее уже поджидал знакомый, с которым они укатили эту коляску и продали за 65 гривен.

Таким образом женщина нанесла отцу материальный ущерб на 2,5 тысячи гривен и совершила преступление по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

В ходе досудебного следствия дочь с отцом заключили соглашение о примирении, которым также предусматривалась и мера наказания, которая несвязанная с лишением свободы.

Суд утвердил это примирение, признал женщину виновной в краже и приговорил ее к году тюрьмы, но освободил от лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, как в Николаеве прохожий задержал грабителя, напавшего на инвалида в коляске.