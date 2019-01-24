На Николаевщине женщина отказалась одолжить деньги племяннику – он вернулся с подельником, с чулками на голове и отобрал ценности силой

В Николаеве приговорили к семи годам лишения свободы мужчину, который услышав отказ своей тетки одолжить ему денег, вернулся в тот же день с подельником и силой отобрал у родственницы ценности и продукты. Злоумышленники пытались скрыть лицо чулками на голове, но пострадавшая узнала обидчиков.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Пострадавшая рассказала в суде, что в день нападения к ней пришел племянник с приятелем и просил одолжить денег, но она ему отказала. Через какое-то время она услышала лай собак и вышла во двор – в этот момент на нее напали двое неизвестных у которых на голове были чулки. При этом женщина опознала и своего племянника и его товарища.

Племянник ударил пострадавшую несколько раз в лицо и она отдала ему свои серьги и кольцо. Потом он взял нож и начал еще требовать денег, поэтому под угрозами она отдала родственнику еще пять тысяч гривен.

В то же время соучастник обвиняемого ушел на кухню и забрал с холодильника продукты и телефон пострадавшей.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Относительно действий его соучастника открыто другое уголовное производство.

Напомним, как в Николаеве в одной из квартир дома по улице 3-я Слободская нашли тело 93-летней женщины с ножевыми ранениями в области шеи. Позже оказалось, что убийство ради 1900 гривен совершил ее сосед-наркоман, который иногда занимал денег у старушки.